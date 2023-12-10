MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعلن أمس، استشهاد أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلاديتوقف ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس.استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. أريج: أحكام قضائية لا تنصف قاصرات بالأردن تخفيف الحكم عن جناة في قضايا اعتداءات جنسية 12/10/2023 - 11:57أريج-شروق النسور ومحمود الطباخ

يكشف هذا التحقيق عن استخدام "إسقاط الحق الشخصي" في جرائم اعتداءات جنسية ضد قاصرات في محاكم أردنية على نحو يتعارض مع القانون الأردني (المادة 308 مكّررة)، الذي يمنع تخفيف الحكم عن الجاني، الذي تجاوز الثامنة عشرة في قضايا الاعتداء على العرض، حتى في حال قيام ذوي الضحية بإسقاط الحق الشخصي.

"بدل ما يحطوه بالسجن حبسوني أنا بغرفتي"، قالتها هناء محمود (اسم مستعار) وهي تتذكر محاولة اغتصابها على يد ابن عمها المتزوج، عندما كانت في سن الثالثة عشرة.

تعرضت الفتاة القاصر للاعتداء، عندما طلب منها ابن عمها الحضور إلى منزله لأخذ بعض الأغراض الخاصة بأسرتها، في حين أرسل أطفاله إلى خارج المنزل؛ ليرتكب جريمته بعد مغادرة زوجته المكان. تقول الفتاة، التي تسكن مع أسرتها في إحدى القرى، إنها لم تكن تعلم بغياب أسرته عن المنزل في ذلك الوقت.

أصدرت المحكمة قرارها بحبس الجاني سبع سنوات، بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض، ثمّ جرى تخفيف الحكم إلى النصف، بعد إسقاط والد الفتاة الحق الشخصي. خرج ابن عمها بعد انتهاء المدة، ليعود إلى حياته بشكل طبيعي، بحسب قول الفتاة.

تُجسد تلك الواقعة، التي حدثت قبل نحو عشرين عاماً، استخدام الحق الشخصي لتخفيف العقوبة عن الجناة، في جرائم الاعتداء على العرض بحق قاصرات، قبل تعديل قانون العقوبات الأردني؛ ليمنع تخفيف العقوبة عن الجناة الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة في جرائم الاعتداء على العرض بحق القُصر.

مخالفة نص قانوني

في العام 2011، منع المُشرّع الأردني تخفيف العقوبة عن الجناة الذين أكملوا الثامنة عشرة في جرائم الاعتداء على العرض، الواقعة على القاصرين؛ حتى وإن وافق ولي الأمر على ذلك، وفق المادة 308 مكّررة من قانون العقوبات الأردني المعدل لعام 2011.

لم يكن صدور التعديل كافياً، لإيقاع العقوبة الكاملة بشاب هتك عرض فتاة، لم تكمل الثامنة عشرة؛ إذ أصدرت محكمة أردنية قراراً عام 2014 بتخفيف العقوبة عن الجاني إلى النصف، بعد إسقاط الحق الشخصي من المشتكي، مع وجود مادة تمنع استخدام ذلك سبباً لتخفيف العقوبة.

تقدم محامي الجاني بطعن إلى محكمة التمييز الأردنية. اكتفت المحكمة في قرارها، الذي تضمن رد الطعن، بالتنويه إلى وجود مخالفة قانونية؛ إذ لم تقدّم النيابة العامة طعناً في الحكم الصادر.

لم تكن تلك الحالة الوحيدة، التي لجأت فيها محاكم أردنية إلى تخفيف الحكم، في قضايا اعتداء على العرض بحق قاصرات، بعد إقرار المادة 308 مكّررة التي تمنع ذلك. رصد فريق التحقيق عدداً من القضايا في محاكم ابتدائية ومحكمة استئناف، جرى فيها تخفيف العقوبة عن جناة بالغين، ارتكبوا جرائم اعتداء على العرض بحق قاصرات. شمل الرصد قضايا في محكمة الجنايات الكبرى، التي قامت هي أيضاً بتخفيف العقوبة عن الجاني في تلك الحالات.

وبحسب ما رصدناه، فإن محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف نقضت القرارات في القضايا التي تقدّمت فيها النيابة العامة بطعون، للمطالبة بنقض القرار المخالف للقانون.

تشكل الأحكام، التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، غالبية الأحكام المُنفّذَة في الأردن؛ إذ تشير بيانات المجلس القضائي الأردني للعام 2022، إلى أن عدداً محدوداً من الدعاوى يرد إلى محكمة التمييز الأردنية. لا تتجاوز نسبة الطعون المُقدّمة إلى المحكمة 3.1 في المئة من إجمالي الدعاوى المنظورة في المحاكم الأردنية؛ في حين لا تزيد نسبة الطعون الواردة إلى المحاكم الأخرى على 17.5 في المئة، من إجمالي الدعاوى الواردة إلى المحاكم في الأردن.

يتيح القانون الأردني للمشتكي أو المجني عليه أو ورثته في القضايا الجزائية إسقاط الحق الشخصي، بما يفيد عدم الرغبة في مجازاة الجاني، ويمكن للمحكمة إصدار حكم مخفف إلى النصف أو الثلث كحد أقصى. ولا يشمل ذلك ضحايا الاعتداءات الجنسية من القاصرين.

شملت القضايا التي رصدها فريق التحقيق حالتين قامت فيهما محكمة التمييز برد الطعن المُقدّم من المتهم، انطلاقاً من القاعدة القانونية لا يضار الطاعن بطعنه، في ظل غياب الطعن من النيابة العامة، واكتفت بالتنويه إلى مخالفة القرار نصوص القانون. كما قبلت محكمة الجنايات الكبرى إسقاط قاصر حقها الشخصي، على نحو مخالف للقانون، الذي يشترط قيام ولي الأمر صاحب الشكوى بذلك. في حين غفلت المحكمة ذاتها في دعوى أخرى، بتطبيقها نصاً قانونياً مُلغى في تخفيف عقوبة الجاني، بعد إبراز عقد زواجه بالضحية.

تقول المحامية رضية العمايرة، إن ارتكاب جريمة بحق قاصر يُعدّ من الأسباب التي قد تدفع القاضي إلى تشديد العقوبة.

في عام 2019، تعرضت طفلة لتحرش جنسي -في ساحة لعب- من رجل يبلغ 52 عاماً. أصدرت محكمة أردنية قرارها بحبس الجاني ثلث المدة المنصوص عليها قانوناً، بعد إسقاط الحق الشخصي؛ ما دفع النيابة العامة إلى التقدم بطلب إلى وزير العدل -في مسار غير اعتيادي- لنقض قرار الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية، ليُنظر القرار في محكمة التمييز، التي نقضت القرار بصفته مخالفاً للقانون.

أشار قرار محكمة التمييز إلى أن قرار المحكمة فيه "مخالفة لقانون العقوبات باستعمال الأسباب المخففة بحق المشتكى عليه، الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت الحادثة، وكانت المشتكية أقل من ثمانية عشر عاماً، وذلك بمخالفة المادة (308 مكّررة) من قانون العقوبات".

في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل سنوات، مع رئيس محكمة الجنايات الكبرى عبدالرحمن توفيق، أكد القاضي السابق أن القانون ألزم المحكمة، في حال أخذها بالأسباب المخففة، أن يكون "قرارها معللاً لتتمكن المحكمة الأعلى من تحديد ما إذا كان منح هذا السبب قانونياً ومقبولاً أم لا".





ترغيب وترهيب

وبحسب توفيق، فإنه يتمّ اللجوء إلى عدة أساليب للحصول على إسقاط الحق الشخصي؛ ومنها الترهيب من جانب الجاني أو ذويه واستخدام القوة، أو الترغيب بدفع المال.

تقول الاختصاصية النفسية بجمعية معهد تضامن للنساء الأردني د. ملك السعودي، إنه غالباً ما تنتهي القضايا، التي تتعرض فيها الفتاة المُعتدَى عليها وأهلها لضغوط بإسقاط الحق الشخصي.

وبحسب السعودي، وهي مسؤولة قسم الخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية، تتعرض الفتاة وأسرتها لضغوط من جانب أهل الجاني؛ لدفعهم إلى التنازل عن حقها بزعم أنها السبب فيما أقدم عليه المتهم من أفعال. وقد تقوم أسرة الفتاة بالضغط عليها وتهديدها، والتوقف عن دعمها، وفق السعودي.

تستذكر هناء ما قاله عمها، والد الجاني، لأبيها بعد الحادثة: "خلينا نلم الفضيحة اللي صارت من ورا بنتك... حرام تخرب حياته وتسجنه، ولاده لساتهم صغار". وتضيف هناء: "صار كل ما يجي عنا، يجيب أغراض ويحط مصاري بإيد أبوي"، تقصد عمها.

كادت العائلة أن تفرض على هناء الزواج بأحد أولاد عمومتها، لولا رفض والدتها. تقول الفتاة: "كانوا أهلي بدهم يزوجوني لواحد من أولاد أعمامي، قد ما ضغطوا على أبوي، لولا أمي منعته".

تكشف دراسة أجرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني عام 2015، عن أن الخوف من الفضيحة والعار، هو السبب الرئيس في عدم تقديم ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بلاغاً وشكوى رسمية.

تلاحق الوصمة النساء من ضحايا الجرائم الجنسية في الأردن، بحجة أنهن "جلبن العار والخزي لأسرهن وعائلاتهن". بالإضافة إلى أنهن يواجهن ضغوطاً لتغيير أقوالهن على نحو قد ينتهي بتجريمهن.

عام 2017، ألغى مجلس النواب المادة 308 من قانون العقوبات، التي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في جرائم الاعتداء على العرض، في حال زواجه من الضحية؛ يشمل ذلك جرائم الاغتصاب وهتك العرض ومواقعة القاصرات، وإقامة علاقة جنسية بدعوى الوعد بالزواج وغيرها.

ومع ذلك، تؤكد الاختصاصية ملك السعودي استمرار حدوث حالات زواج المغتصب بالضحية، مقابل إسقاط الحق الشخصي وبشكل غير ظاهر. "أُوقف القانون، لكن ما زال هناك زواج للمغتصب"، تقول السعودي.

توضح الاختصاصية، التي تتعامل مع معنفات جنسياً، أن الضحية عند زواجها بالمغتصب، تخرج من دائرة عنف إلى أخرى أسوأ؛ تتعرض فيها للتعنيف الجسدي والنفسي، وتنجب أطفالاً قد لا يَعترف بهم "الزوج" الجاني. بل ويستمر في تذكيرها بالحادثة التي تسبب بها، وفق الحالات التي تعاملت معها.

تقول السعودي: "يتزوجها ويدفع لها مبلغاً، ويبدأ سلسلة من العنف الموجه لها"، مؤكدة أنها تعاملت مع إناث ممن تزوجن مغتصبيهن، وعدن إلى دور الإيواء بعد تعرضهن لعنف أسوأ من الاعتداء الجنسي، الذي وقع لهن في البداية، بحسب وصف السعودي.

الحرية مقابل الحقوق

تُودَعُ الفتيات من ضحايا الاعتداءات الجنسية، المهدّدات بالخطر في دور إيواء لحمايتهن. يُناط بالدار تقديم برامج التعافي الجسدي والتأهيل النفسي، والتوعية والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات، وفق نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر.

تشترط التعليمات الخاصة بتلك المنشآت، أن تكون حياة الأنثى مهدّدة بالقتل من أحد أفراد الأسرة، مع عدم وجود شخص قادر على حمايتها.

لا تُحتجز الفتيات في الدار من دون إرادتهن؛ إلا أن مبنى الدار يخضع لحماية أمنية مشدّدة في الداخل والخارج، عن طريق كوادر تتبع مديرية الأمن العام، وتُغطى تحركات النزيلات خارج الدار بواسطة "مفرزة أمنية".

تتولى كوادر من الشرطة النسائية بلباس مدني، متابعة الوضع الأمني داخل الدار، ومرافقة النزيلات في حال خروجهن إلى المستشفى، أو الجهات الإدارية أو إجراء الزيارات.

تقول المحامية رضية العمايرة، المختصة في القانون الجنائي، إن ضحايا الاعتداءات المهدّدات بالخطر، يُنقلن بعد مدة إلى السجون بقرار من الحاكم الإداري؛ ليقضين أيامهن خلف أسوار السجن، لحين زوال الخطر عنهن.

تقدّم فريق التحقيق بطلب إلى وزارة التنمية الاجتماعية، للحصول على موافقة لمقابلة نزيلات من دور الإيواء؛ إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

تقضي سعاد (اسم مستعار) الفتاة العشرينية أيامها في إحدى دور الإيواء في الأردن، بعد تعرضها للاغتصاب قبل بلوغها سن الثامنة عشرة، بحسب الاختصاصية الاجتماعية نهى أحمد (اسم مستعار)، التي تتعامل مع ضحايا الاعتداءات في دور الإيواء.

أُودعت الفتاة الدار بهدف حمايتها من الخطر. وواجهت العنف مرتين؛ فبعد اغتصابها باتت تتلقى تهديداً من أسرتها، ولا يبدو لها أملاً حتى الآن في مواصلة حياتها خارج "الدار" المحصنة.

إسقاط الحق الشخصي منحة للجناة

لا يُلغي إسقاط الحق الشخصي الحق العام؛ وهو حق المجتمع بمعاقبة الجاني لتحقيق الردع العام، الأمر الذي لا يتمّ التنازل عنه، ولكن قد يصدر بشأنه عفو عام أو عفو خاص.

ومع ذلك، يُعدّ إسقاط الحق الشخصي من أهم الأسباب المخففة، التي تُعتمد في المحاكم، وفق تصريحات رئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقاً عبد الرحمن توفيق، خلال حديث تلفزيوني.

تقول المحامية العمايرة إن النيابة العامة هي المختصة بمقاضاة الجناة في الجرائم المرتكبة ضد القاصرين، منعاً لاستخدام الولي أو الوصي إسقاط الحق الشخصي بشكل جائر.

وبحسب ما أشارت إليه العمايرة، فإن النيابة العامة هي المنوط بها حماية الضحايا، وإيقاع أشد العقوبات بالجناة.

لا تتوفر بيانات متاحة حول طبيعة القضايا التي استفاد منها الجناة، من إسقاط الحق الشخصي، وعلاقة ذلك بنوع الجريمة وجنس المجني عليه. ومع ذلك، تشير ورقة تحليلية أصدرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إلى أن 77 في المئة من الجناة في جرائم قتل النساء داخل نطاق الأسرة، استفادوا من إسقاط الحق الشخصي.

تقدّم فريق التحقيق بطلب إلى محكمة الجنايات الكبرى في الأردن؛ للحصول على بيانات حول أنواع القضايا، التي تضمنت إسقاط الحق الشخصي، وفق جنس مرتكبيها؛ إلا أن المحكمة اعتذرت بسبب "عدم توفر البيانات".

رصد فريق التحقيق عينة من نحو 128 قضية اعتداء على إناث، سُجّلت في المحاكم الأردنية؛ جميعها تضمّن إسقاط الحق الشخصي عن الجاني. شكّلت قضايا الاعتداء على العرض، الغالبية العظمى من العينة.

بلغت نسبة القضايا التي أيّدت فيها محكمة التمييز القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، نحو 62 في المئة من العينة. كشف التحليل عن أن العقوبة خُفّفت إلى النصف في نحو 60 في المئة من تلك القضايا.





القاصرات: ضحايا مرتين

شكّلت قضايا الاعتداء الجنسي 67 في المئة، من إجمالي قضايا الاعتداءات الجسدية والجنسية على الأطفال في الأردن، عام 2020. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن الإناث في الأردن كن الأكثر عرضة لجرائم الاعتداء الجنسي، مقارنة مع الذكور، وفق القضايا المُسجّلة لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث، التابعة لمديرية الأمن العام، والتي تتولى التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي.

وبحسب الإحصائيات، فإن كل ثماني حالات اعتداء جنسية على الإناث من الأطفال، يقابلها أربع حالات اعتداء جسدية رُصدت بحقهن؛ في حين انخفض هذا العدد إلى ست حالات اعتداء جنسي، مقابل أربع حالات جسدية تعرض لها الذكور.





راعى القانون الأردني أن الإناث من ضحايا الاعتداءات، قد يتعرضن للتهديد من أسرهن؛ خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية. إذ خصّ المُشرِّع الإناث المُعرّضات للخطر بنظام وتعليمات، تمنحهن حق الحماية في دور إيواء أُنشئت للمُهدّدات بالقتل من أحد أفراد الأسرة، مع عدم وجود أشخاص يوفرون لهن الحماية.

كما خُصّت الأنثى في الماضي بمادة أثارت الجدل قبل إلغائها عام 2017، والتي تقضي بوقف ملاحقة الجاني في جرائم الاعتداء على العرض، في حال زواجه من الضحية.

لا يشكّل البقاء في دور الإيواء أسوأ النهايات؛ إذ تُفضي بعض قضايا الاعتداء على العرض بحبس الضحايا.

توضح المحامية رضية العمايرة أن الضغوط التي تتعرض لها الفتاة من ضحايا الاعتداءات الجنسية؛ قد تدفعها إلى تغيير أقوالها أمام القاضي، بعد إدلائها بأقوال مختلفة أمام المدّعي العام. قد يدفع ذلك النيابة العامة إلى توجيه تهمة شهادة الزور إلى الفتاة وحبسها، في حين تسقط قضية الاعتداء عن الجاني ليعود حراً طليقاً. "لدينا حالات لفتيات حُبسن بسبب تغيير أقوالهن". تقول المحامية، لا يشكل تغيير أقوال الفتاة السبب الوحيد لحبس الضحية.

تذكر الاختصاصية الاجتماعية نهى أحمد (اسم مستعار) أنها تعاملت مع ضحية اغتصاب، لفتاة من الفئات المهمشة؛ انتهت الواقعة بحملها.

حكم على الفتاة بالسجن خمس سنوات ونصف، بعد أن أجهضت جنينها؛ في حين لم يكن بالإمكان إثبات واقعة الاغتصاب، بسبب عدم وجود بلاغ بالجريمة. لا تملك الفتاة أوراقاً ثبوتية، ولم يسبق لها الالتحاق بالمدرسة.

مشهد متكّرر

يتكّرر مشهد إسقاط الضحايا حقوقهن لصالح الجناة في دول عربية أخرى، إثر تعرضهن لضغوط مجتمعية.

يشير تقرير صادر عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين للعام 2021، إلى أن النساء يواجهن ضغوطاً اجتماعية؛ لإسقاط الشكاوى ضد من يسيئون معاملتهن.

وفي الوقت الذي تتاح لهن إمكانية اتهامات جديدة بموجب هذا القانون، تواجه النساء ضغوطاً اجتماعية من جانب المعتدين وأسرهن؛ للعفو عنهم طوال العملية القانونية، وحتى عند الإدانة، وفق التقرير.

يوثق التقرير قضية شروع في الاغتصاب، تعرّضت لها فتاة على يد والدها، حكم فيها على الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة سنة واحدة؛ إلا أن المحكمة أصدرت قراراً بوقف تنفيذ العقوبة، بعد أن أسقطت الأم "الحق الشخصي" عن الفتاة، وتصالحت مع الجاني الذي وعد بعدم تكرار الفعل؛ ليعود إلى البيت مع ابنته الضحية من دون عقاب.

الأردن مقارنة بدول أخرى

أظهرت دراسة نشرت في لبنان عام 2022، شملت 1800 امرأة، أن أكثر من نصف من تعرضن للاعتداء الجنسي لم يُبلغن عن تلك الوقائع. كانت الخشية على السمعة والرفض من المجتمع، السبب الأبرز لعدم التبليغ.

وفي المغرب، يقول حقوقيون إن هناك توسعاً في التنازل عن قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء والفتيات، في حال تقديم المتهمين عقود زواج بالضحايا، وتنازل الضحايا عن الشكاوى، بحسب تقرير صادر عام 2023، عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

أما في تونس، فتشير دراسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، صدرت عام 2021، إلى أن الأحكام الصادرة بحق المُغتصِبين، تُعدّ لينة مقارنة بفظاعة الأفعال المرتكبة وآثارها في الضحايا؛ إذ تطبق أحكام الفصل 53 م ج، الخاصة بظروف التخفيف، بشكل شبه آلي؛ نظراً "لنقاوة سوابقهم العدلية والظروف الشخصية والاجتماعية".

تقول الاختصاصية النفسية في الأردن ملك السعودي، إن الثقافة المجتمعية تتعامل مع الأنثى من ضحايا الاعتداء الجنسي على أنها "جانية": "دائماً ما تلام النساء أكثر من الجناة"، تقول السعودي.

لم تتمكن هناء من مواصلة حياتها بشكل طبيعي، تقول إنها بقيت تعاني آثار التجربة المريرة التي تعرضت لها. تقول هناء: "تركت مدرستي مع إني شاطرة وبحب الدراسة... وبعدها كملت للتوجيهي بس رسبت".

تتعرض الفتاة لنظرات الازدراء من رجال العائلة، الذين يلومون والدها لاصطحابها معه خلال الزيارات التي تُجريها الأسرة، بعبارات مثل: "مش خايف تعملك فضيحة".

تقدم فريق التحقيق بطلب إلى المجلس القضائي الأردني لإجراء مقابلة مع رئيس محكمة الجنايات الكبرى؛ بهدف الحصول على توضيح بشأن القضايا الواردة في التحقيق، ولم يتلقَ رداً حتى تاريخ نشر هذا التحقيق.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad