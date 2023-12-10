واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل أسقطت خلال أول 45 يوما من حربها على غزة أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.



وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة الأميركية دورها مركزي في الحرب، وأن الكونغرس اطلع على حجم تسليح إسرائيل.



ونقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب.

