كتائب القسام : أجهزنا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
وكانت الكتائب أفادت باستهداف دبابة ميركافا صهيونية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".
وأضافت في بيان سابق لها أن مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.
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