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كتائب القسام : أجهزنا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر

12/10/2023 5:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.


وكانت الكتائب أفادت باستهداف دبابة ميركافا صهيونية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".


وأضافت في بيان سابق لها أن مجاهدو القسام استهدفوا قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.


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