الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام الحُقن البلاستيكية

MENAFN - Al Wakeel News)

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن جميع الحُقن الطبية (السرنجات) المستوردة للأردن تخضع للرقابة والفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها.



واشارت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" تعقيباً على إطلاق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات وتوصيات حول استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين، استنادا إلى تقارير تشير إلى فشل في الجودة، إن انظمة المؤسسة تتصل بشبكة الإنذار العالمية لمتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية، وأن التحذير المتعلق باستخدام الحقن البلاستيكية يحث على فحص السرنجات، وهو ما تقوم به المؤسسة قبل إصدار تصريح بتداول السرنجات.



وكانت أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين بناءً على تقارير عن فشل في الجودة، بعد فتح تحقيقات من قِبل المسؤولين بسبب شكاوى مرتبطة بعدة مصانع للحقن في الصين.



وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحقيقات تشمل الحقن البلاستيكية المستخدمة لحقن السوائل في الجسم أو سحبها منه، ولا تشمل الحقن الزجاجية، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بمشكلات في الجودة، مثل التسرُّب والكسر

