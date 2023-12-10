Sunday, 10 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام الحُقن البلاستيكية

12/10/2023 5:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن جميع الحُقن الطبية (السرنجات) المستوردة للأردن تخضع للرقابة والفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها.


واشارت المؤسسة لـ "الوكيل الإخباري" تعقيباً على إطلاق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات وتوصيات حول استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين، استنادا إلى تقارير تشير إلى فشل في الجودة، إن انظمة المؤسسة تتصل بشبكة الإنذار العالمية لمتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الرقابية العالمية، وأن التحذير المتعلق باستخدام الحقن البلاستيكية يحث على فحص السرنجات، وهو ما تقوم به المؤسسة قبل إصدار تصريح بتداول السرنجات.


وكانت أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين بناءً على تقارير عن فشل في الجودة، بعد فتح تحقيقات من قِبل المسؤولين بسبب شكاوى مرتبطة بعدة مصانع للحقن في الصين.


وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحقيقات تشمل الحقن البلاستيكية المستخدمة لحقن السوائل في الجسم أو سحبها منه، ولا تشمل الحقن الزجاجية، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بمشكلات في الجودة، مثل التسرُّب والكسر

MENAFN10122023000208011052ID1107565885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث