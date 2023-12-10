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عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزل بجباليا

12/10/2023 5:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتقى عدد من الشهداء واصيب اخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


واضاف المراسل إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بشكل مكثف بالمدفعية وقنابل دخان حي الشيخ ناصر ومناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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