عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزل بجباليا
التاريخ
12/10/2023 5:16:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ارتقى عدد من الشهداء واصيب اخرون بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واضاف المراسل إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بشكل مكثف بالمدفعية وقنابل دخان حي الشيخ ناصر ومناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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