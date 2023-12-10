Sunday, 10 December 2023 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار أوكراني سابق: مدينة كييف بدأت بالانهيار بسبب إهمال السلطات

12/10/2023 5:16:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما من أن انهيار مترو كييف يشير إلى بوادر سلبية خطيرة، مرجحا وقوع كوارث جديدة في المدينة.
وقال عبر يوتيوب: "بدأ انهيار كييف.. الأنفاق في هذا الجزء من الخط الممتد من ليبيدسكايا إلى تيريمكي هي التي بدأت في الانهيار. هذه كارثة لكييف في ظروف الشتاء".

وبحسب سوسكين، فإن سلطات العاصمة لم تول اهتماما كافيا على الإطلاق لحالة المترو.
وأشار إلى أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو لا يهتم مطلقا في تطوير وصيانة مترو الأنفاق.
وورجح سوسكين وقوع المزيد من انهيارات في مترو الأنفاق في أماكن أخرى.
ووفقا لمكتب المدعي العام في مدينة كييف، أعلنت سلطات المدينة يوم الجمعة وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق.

MENAFN10122023000208011052ID1107565883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث