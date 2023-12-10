مستشار أوكراني سابق: مدينة كييف بدأت بالانهيار بسبب إهمال السلطات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما من أن انهيار مترو كييف يشير إلى بوادر سلبية خطيرة، مرجحا وقوع كوارث جديدة في المدينة.وقال عبر يوتيوب: "بدأ انهيار كييف.. الأنفاق في هذا الجزء من الخط الممتد من ليبيدسكايا إلى تيريمكي هي التي بدأت في الانهيار. هذه كارثة لكييف في ظروف الشتاء".

وبحسب سوسكين، فإن سلطات العاصمة لم تول اهتماما كافيا على الإطلاق لحالة المترو.

وأشار إلى أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو لا يهتم مطلقا في تطوير وصيانة مترو الأنفاق.

وورجح سوسكين وقوع المزيد من انهيارات في مترو الأنفاق في أماكن أخرى.

ووفقا لمكتب المدعي العام في مدينة كييف، أعلنت سلطات المدينة يوم الجمعة وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق.