مستشار أوكراني سابق: مدينة كييف بدأت بالانهيار بسبب إهمال السلطات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما من أن انهيار مترو كييف يشير إلى بوادر سلبية خطيرة، مرجحا وقوع كوارث جديدة في المدينة.
وقال عبر يوتيوب: "بدأ انهيار كييف.. الأنفاق في هذا الجزء من الخط الممتد من ليبيدسكايا إلى تيريمكي هي التي بدأت في الانهيار. هذه كارثة لكييف في ظروف الشتاء".
وبحسب سوسكين، فإن سلطات العاصمة لم تول اهتماما كافيا على الإطلاق لحالة المترو.
وأشار إلى أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو لا يهتم مطلقا في تطوير وصيانة مترو الأنفاق.
وورجح سوسكين وقوع المزيد من انهيارات في مترو الأنفاق في أماكن أخرى.
ووفقا لمكتب المدعي العام في مدينة كييف، أعلنت سلطات المدينة يوم الجمعة وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق.
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