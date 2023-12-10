كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية
التاريخ
12/10/2023 5:16:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن استهداف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمال قطاع غزة بالقذائف المضادة للدروع.
وكانت الكتائب أفادت سابقاً بأنها أجهزت على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.
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