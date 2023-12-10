دائرة الشؤون الفلسطينية تبحث الأمور التنظيمية للمخيمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع رؤساء لجان خدمات المخيمات، عدة أمور تتعلق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ 13 في المملكة، أبرزها الأمور التنظيمية التي تخصها.
وأكد خرفان، في بيان اليوم الأحد، ضرورة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية للمخيمات وإعطائها الأولوية مع حلول فصل الشتاء، موعزا بضرورة تجهيز قوائم تتضمن احتياجات المخيمات وتحديثها، من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وشباب المخيمات، بالإضافة إلى نشر المعرفة في جميع المخيمات حول منصة الدائرة الإلكترونية وآلية العمل بها.
من جانبهم، قدم رؤساء اللجان درعا تكريميا للمدير العام تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة المخيمات.
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