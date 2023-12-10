دائرة الشؤون الفلسطينية تبحث الأمور التنظيمية للمخيمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مع رؤساء لجان خدمات المخيمات، عدة أمور تتعلق بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ 13 في المملكة، أبرزها الأمور التنظيمية التي تخصها.



وأكد خرفان، في بيان اليوم الأحد، ضرورة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية للمخيمات وإعطائها الأولوية مع حلول فصل الشتاء، موعزا بضرورة تجهيز قوائم تتضمن احتياجات المخيمات وتحديثها، من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وشباب المخيمات، بالإضافة إلى نشر المعرفة في جميع المخيمات حول منصة الدائرة الإلكترونية وآلية العمل بها.



من جانبهم، قدم رؤساء اللجان درعا تكريميا للمدير العام تعبيرا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة المخيمات.