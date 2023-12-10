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اختتام دورة تدريبية عن تصميم شبكات الري

12/10/2023 5:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت نقابة المهندسين الزراعيين دورة تدريبية متخصصة، بعنوان "تصميم شبكات الري باستخدام برنامج RainCAD" والتي نظمها مركز التدريب المستمر.


وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس سائد الظاهر في تصريح اليوم الأحد، أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تأتي في سياق الجهد المستمر لمجلس النقابة في توفير جميع الدورات والأنشطة التدريبية وفي مختلف التخصصات الزراعية لدعم خبرة وكفاءة الزملاء والزميلات وتطوير مهاراتهم العلمية والفنية لتعزيز فرصهم الوظيفية في قطاعات الأعمال المتعددة.


وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب المهندس عبد الله العيسى بواقع 22 ساعة تدريبية، مجموعة محاور شملت التعريف بمبادئ تصميم شبكات الري، وكيفية استخدام برامج الاوتوكاد والرين كاد وتطبيقاتها في تصميم شبكات الري للمسطحات الخضراء (الري بالرشاشات) والري للشجر والشجيرات ومغطيات التربة.

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