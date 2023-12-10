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الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا في غزة والضفة تعرض لهجمات

12/10/2023 5:16:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "تأكدنا من تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات من الجيش الاسرائيلي".


وأضاف أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار و14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.


ولفت أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية صحة سكان غزة.

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