الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا في غزة والضفة تعرض لهجمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "تأكدنا من تعرض أكثر من 449 مركز رعاية صحية في غزة والضفة الغربية لهجمات من الجيش الاسرائيلي".
وأضاف أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار و14 مستشفى من أصل 36 فقط تعمل جزئيا.
ولفت أن وقف إطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية صحة سكان غزة.
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