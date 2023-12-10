بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى بشتى السبل ويحاول جاهدا لضغط روسيا وتحجيمها وإيذائها، إلا أنه لن ينجح في ذلك أبدا.
وأضاف بوتين في تصريحات أعقبت منحه الأوسمة لعدد من أبطال روسيا في عيد "أبطال الوطن"، أن الدول الغربية مستعدة لفعل أي شيء والتعاون مع أي جهة في سبيل إلحاق الضرر بروسيا وإيذائها.
ولفت بوتين إلى أن الغرب حاول إقصاء روسيا وإضعافها والضغط عليها لكنه لم ولن ينجح في ذلك.
كما شدد بوتين على "أن جنود المنطقة العسكرية الشمالية على خط المواجهة يقاتلون من أجل مستقبل روسيا القائمة على تضحياتهم".
وأشار الرئيس بوتين إلى المخاطر التي يواجهها الجنود الروس على الخطوط الأمامية في خط المواجهة بمنطقة العمليات، مشيدا برجولتهم في تأدية مهام عملهم العسكري الصعب، الذي لا يقاس برفاه عمله رئيسا للبلاد، ولاسيما وهو يقلّد الأوسمة لمستحقيها من الأبطال في الكرملين.
MENAFN10122023000208011052ID1107565877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.