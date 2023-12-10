Sunday, 10 December 2023 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

12/10/2023 5:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى بشتى السبل ويحاول جاهدا لضغط روسيا وتحجيمها وإيذائها، إلا أنه لن ينجح في ذلك أبدا.
وأضاف بوتين في تصريحات أعقبت منحه الأوسمة لعدد من أبطال روسيا في عيد "أبطال الوطن"، أن الدول الغربية مستعدة لفعل أي شيء والتعاون مع أي جهة في سبيل إلحاق الضرر بروسيا وإيذائها.

ولفت بوتين إلى أن الغرب حاول إقصاء روسيا وإضعافها والضغط عليها لكنه لم ولن ينجح في ذلك.
كما شدد بوتين على "أن جنود المنطقة العسكرية الشمالية على خط المواجهة يقاتلون من أجل مستقبل روسيا القائمة على تضحياتهم".
وأشار الرئيس بوتين إلى المخاطر التي يواجهها الجنود الروس على الخطوط الأمامية في خط المواجهة بمنطقة العمليات، مشيدا برجولتهم في تأدية مهام عملهم العسكري الصعب، الذي لا يقاس برفاه عمله رئيسا للبلاد، ولاسيما وهو يقلّد الأوسمة لمستحقيها من الأبطال في الكرملين.

MENAFN10122023000208011052ID1107565877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث