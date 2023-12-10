بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يسعى بشتى السبل ويحاول جاهدا لضغط روسيا وتحجيمها وإيذائها، إلا أنه لن ينجح في ذلك أبدا.وأضاف بوتين في تصريحات أعقبت منحه الأوسمة لعدد من أبطال روسيا في عيد "أبطال الوطن"، أن الدول الغربية مستعدة لفعل أي شيء والتعاون مع أي جهة في سبيل إلحاق الضرر بروسيا وإيذائها.

ولفت بوتين إلى أن الغرب حاول إقصاء روسيا وإضعافها والضغط عليها لكنه لم ولن ينجح في ذلك.

كما شدد بوتين على "أن جنود المنطقة العسكرية الشمالية على خط المواجهة يقاتلون من أجل مستقبل روسيا القائمة على تضحياتهم".

وأشار الرئيس بوتين إلى المخاطر التي يواجهها الجنود الروس على الخطوط الأمامية في خط المواجهة بمنطقة العمليات، مشيدا برجولتهم في تأدية مهام عملهم العسكري الصعب، الذي لا يقاس برفاه عمله رئيسا للبلاد، ولاسيما وهو يقلّد الأوسمة لمستحقيها من الأبطال في الكرملين.