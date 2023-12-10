سرايا القدس : استهدفنا 3 آليات صهيونية بقذائف التاندوم والـ (RPG)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت سرايا القدس انها استهدفت 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال قطاع غزة .
واكدت بوقت مسبق من صباح اليوم إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
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