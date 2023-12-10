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سرايا القدس : استهدفنا 3 آليات صهيونية بقذائف التاندوم والـ (RPG)

12/10/2023 5:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت سرايا القدس انها استهدفت 3 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال قطاع غزة .

واكدت بوقت مسبق من صباح اليوم إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

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