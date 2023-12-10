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الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية (فيديو)

12/10/2023 5:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء استخدام مروحيات "كا-52" مطوّرة لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة أن المروحيات أدت مهمة قتالية بتغطية القوات البرية الروسية، وأسفرت ضرباتها عن تدمير مركز قيادي وعدد من المدرعات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتم تطوير "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية منها في سوريا، حيث تم تزويدها بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار نشط جديد، ومجموعة واسعة من الأسلحة المطورة.

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