الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية (فيديو)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء استخدام مروحيات "كا-52" مطوّرة لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة أن المروحيات أدت مهمة قتالية بتغطية القوات البرية الروسية، وأسفرت ضرباتها عن تدمير مركز قيادي وعدد من المدرعات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتم تطوير "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية منها في سوريا، حيث تم تزويدها بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار نشط جديد، ومجموعة واسعة من الأسلحة المطورة.
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