خمسة وسبعون عاماً على إعلان حقوق الإنسان: ما الذي يُحتفى به؟

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قبل 75 عاما، اتحد العالم لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحدثت سويس إنفو SWI مع جميع مفوضات ومفوضي حقوق الإنسان السبعة، الذين ما يزالون على قيد الحياة، لفهم مدى أهمية النص في يومنا هذا. Illustration: Helen James / SWI swissinfo

MENAFN - Swissinfo) Português (pt) 75 anos de direitos humanos: o que há para comemorar?中文 (zh) 75年人权进程:有何值得庆祝?Français (fr) 75 ans de droits humains: que reste-t-il à fêter?English (en) 75 years of human rights: what's to celebrate? (الأصلي)日本語 (ja) 「世界人権宣言」採択75周年、私たちは何を祝うべきか?Italiano (it) 75 anni di diritti umani, cosa c'è da celebrare?

وجاء إقرار الإعلان انطلاقاً من أن الإنسانية جمعاء كانت بحاجة لتحديد قواعد ومبادئ لنفسها، لضمان عدم تكرار الفظائع التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية. التقت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع سبع مفوّضات ومفوّضين سامين ممّن عملوا بتفان من أجل ضمان تنفيذ بنود ومعايير هذا الإعلان، في ضوء أوضاع صعبة مرّ بها العالم في أطواره المختلفة.

هل هناك ما يستحق الاحتفاء به في هذه الذكرى الخامسة والسبعين؟ بداية، من المهمّ أن نذكّر أنفسنا بما يتعهد به إعلان الوثيقةرابط خارجي : الحق في حرية التعبير، والحق في الحصول على التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في طلب اللجوء في حالة التعرض للاضطهاد، والكثير من الحقوق الأخرى.

ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هناك حالياً 55 نزاعاً مستعراً حول العالم. وهناك أدلة قاطعة تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب لجرائم حرب في العديد من هذه النزاعات، من أوكرانيا إلى السودان إلى غزة.

لقد وقعت على الإعلان 192دولة - أي تقريباً كل الدول-، وهذا يعني أن حكوماتنا من المفترض أن تكفل لنا تلك الحقوق وتؤمن لنا الحمايات ذات الصلة. ولكن هل تقوم فعليّاً بذلك؟ الإجابة بإيجاز: لا. أما الإجابة مع بعض التفصيل: لا تقوم جميعها بذلك، وإن قامت به، فليس في كل الظروف والأوقات.

مسألة تعاطف أم مسألة إلزامية؟

الأمم المتحدة مكلفة بمهمة ضمان الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا يعني عملياً السعي إلى تحقيق المستحيل. ومع ذلك، فهي تتولى هذه المهمة من خلال تذكير، بل وحتى إدانة، الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها.

وتقع هذه المسؤولية على عاتق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو منصب لم يكن مُقَرّاً لدى الأمم المتحدة حتى التسعينيات، عندما تلاشت الحرب الباردة، وبانت، وإن لفترة قصيرة، فسحة أمل حقيقية، بإمكانية نجاح التعددية الثقافية في العمل على هذا الصعيد.

خلال فترة الذكرى السنوية هذه، كان لي شرف إجراء مقابلات مع النساء والرجال الذين تبوؤوا مراكز قيادية على مدى عقود، وعملوا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. يمكن الاستماع إلى جميع تلك المقابلات الحصرية والعميقة في بودكاست "من داخل جنيف" (Inside Geneva)رابط خارجي .

خوسيه أيالا لاسو من الإكوادور، والذي يناهز اليوم 91 عاماً، كان أول مفوّض سام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد صرّح لي أنه عندما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتفاوض على شروط تبوء هذا المنصب، اعتبرت بعض الحكومات أن العمل على احترام المبادئ الواردة في الإعلان من الأهداف الجيّدة، بينما ذهبت حكومات أخرى إلى أنّ احترامها ينبغي أن يكون إلزامياً، وطرحت آلية الالتزام بها أو حتى فرض تنفيذها.

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