خمسة وسبعون عاماً على إعلان حقوق الإنسان: ما الذي يُحتفى به؟

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「世界人権宣言」採択75周年、私たちは何を祝うべきか?
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75 anni di diritti umani, cosa c'è da celebrare?
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قبل 75 عاما، اتحد العالم لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحدثت سويس إنفو SWI مع جميع مفوضات ومفوضي حقوق الإنسان السبعة، الذين ما يزالون على قيد الحياة، لفهم مدى أهمية النص في يومنا هذا. Illustration: Helen James / SWI swissinfo
وجاء إقرار الإعلان انطلاقاً من أن الإنسانية جمعاء كانت بحاجة لتحديد قواعد ومبادئ لنفسها، لضمان عدم تكرار الفظائع التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية. التقت سويس إنفو (SWI swissinfo) مع سبع مفوّضات ومفوّضين سامين ممّن عملوا بتفان من أجل ضمان تنفيذ بنود ومعايير هذا الإعلان، في ضوء أوضاع صعبة مرّ بها العالم في أطواره المختلفة.
هل هناك ما يستحق الاحتفاء به في هذه الذكرى الخامسة والسبعين؟ بداية، من المهمّ أن نذكّر أنفسنا بما يتعهد به إعلان الوثيقةرابط خارجي : الحق في حرية التعبير، والحق في الحصول على التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في طلب اللجوء في حالة التعرض للاضطهاد، والكثير من الحقوق الأخرى.
ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هناك حالياً 55 نزاعاً مستعراً حول العالم. وهناك أدلة قاطعة تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب لجرائم حرب في العديد من هذه النزاعات، من أوكرانيا إلى السودان إلى غزة.
لقد وقعت على الإعلان 192دولة - أي تقريباً كل الدول-، وهذا يعني أن حكوماتنا من المفترض أن تكفل لنا تلك الحقوق وتؤمن لنا الحمايات ذات الصلة. ولكن هل تقوم فعليّاً بذلك؟ الإجابة بإيجاز: لا. أما الإجابة مع بعض التفصيل: لا تقوم جميعها بذلك، وإن قامت به، فليس في كل الظروف والأوقات.
مسألة تعاطف أم مسألة إلزامية؟
الأمم المتحدة مكلفة بمهمة ضمان الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا يعني عملياً السعي إلى تحقيق المستحيل. ومع ذلك، فهي تتولى هذه المهمة من خلال تذكير، بل وحتى إدانة، الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها.
وتقع هذه المسؤولية على عاتق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو منصب لم يكن مُقَرّاً لدى الأمم المتحدة حتى التسعينيات، عندما تلاشت الحرب الباردة، وبانت، وإن لفترة قصيرة، فسحة أمل حقيقية، بإمكانية نجاح التعددية الثقافية في العمل على هذا الصعيد.
خلال فترة الذكرى السنوية هذه، كان لي شرف إجراء مقابلات مع النساء والرجال الذين تبوؤوا مراكز قيادية على مدى عقود، وعملوا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. يمكن الاستماع إلى جميع تلك المقابلات الحصرية والعميقة في بودكاست "من داخل جنيف" (Inside Geneva)رابط خارجي .
خوسيه أيالا لاسو من الإكوادور، والذي يناهز اليوم 91 عاماً، كان أول مفوّض سام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد صرّح لي أنه عندما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتفاوض على شروط تبوء هذا المنصب، اعتبرت بعض الحكومات أن العمل على احترام المبادئ الواردة في الإعلان من الأهداف الجيّدة، بينما ذهبت حكومات أخرى إلى أنّ احترامها ينبغي أن يكون إلزامياً، وطرحت آلية الالتزام بها أو حتى فرض تنفيذها.
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آنذاك، "حاولت دعم الموقف الثاني"، كما يقول لبودكاست "من داخل جنيف".
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