علم مصر يزين اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية فى مصر القديمة.. صور

MENAFN - Youm7) فى مشهد مُبهر، تزينت اللجان الفرعية، بعلم مصر، فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، تزامنًا مع استقبال اللجان للناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وفتحت اللجان الفرعية فى منطقة مصر القديمة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

جميع الأعمار والفئات تحتشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية





حشود الناخبين أمام اللجان الانتخابية في مصر القديمة





علم مصر يرفرف أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة

وحضر القضاة المشرفين إلى اللجان للإشراف على العملية الانتخابية منذ الصباح، حيث تأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

علم مصر يزين اللجان الفرعية في مصر القديمة





مصر القديمة تتزين بحشود الناخبين أمام اللجان

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد

14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

مواطن يرفع علم مصر عاليا في مصر القديمة





ناخبون يرفعون علم مصر أمام اللجان في مصر القديمة