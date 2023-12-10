حشود كبيرة أمام المقار الانتخابية بكل مدن جنوب سيناء.. صور

MENAFN - Youm7) منذ الساعات الأولى لصباح أول يوم من الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت جميع مدن جنوب سيناء حشودا كثيفة، واصطف الناخبون فى طوابير طويلة أمام المقر الانتخابى للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

حشود كبيرة أمام المقار الانتخابية

وأبدى الناخبون سعادتهم للتنظيم الجيد داخل مقار اللجان بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والمجتمع المدنى ورجال الشرطة خارج اللجان.

كبار السن فى جنوب سيناء

وأكدوا أن عملية الاقتراع تجرى فى سهولة ويسر وفى أجواء من الوطنية والرغبة فى المشاركة الإيجابية فى عملية التصويت، ومن بين المشاهد البارزة، مساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم، وخصصت محافظة جنوب سيناء 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين إلى اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات.

من اللجان الانتخابية

وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء، فأن إجمالى عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.