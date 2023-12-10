المرشح عبد السند يمامة يدلى بصوته فى الدقى

MENAFN - Youm7) أدلي المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة ، صباح اليوم الأحد، أول أيام التصويت فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

ولدي وصوله مقر اللجنة ، رافق عبد السند يمامة بعض أنصاره من رموز وقيادات حزب الوفد ، كما حرص علي الالتزام باجراءات العملية الانتخابية وتوجيه التحية للناخبين الذين كانوا متواجدين للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من انطلاق العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة ، فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، اقبال متزايد بعد مرور ساعة علي انطلاق التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية فى أحياء المحافظة.

وفى لجنة مدرسة بدر توافد العديد من الناخبين حاملين اعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط انتظام للعملية الانتخابية وعدم رصد أي شكاوي من رؤساء اللجان أو الأطقم المعاونة.

وأكد عدد من الناخبين لـ"اليوم السابع" أن مشاركتهم فى الانتخابات جاءت تعبيراً عن حرصهم علي ممارسة حقهم الدستوري، وللتأكيد علي ضرورة دعم مؤسسات الدولة فى ظل الظروف المضطربة التي تحيط بمصر، لاسيما الحرب الدائرة فى قطاع غزة ، وغير ذلك من التحديات الإقليمية والدولية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.





وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.





وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.





وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



