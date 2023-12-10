استشهاد 10 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في خان يونس

MENAFN - Youm7) استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، بأن غالبية الشهداء جراء قصف المنزل، من الأطفال، وهناك عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين جراء القصف.

وقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مُحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.



وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.





وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.





كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.