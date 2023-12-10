استشهاد 10 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في خان يونس

(MENAFN
- Youm7) استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن غالبية الشهداء جراء قصف المنزل، من الأطفال، وهناك عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين جراء القصف.
وقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مُحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.
وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.
كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
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