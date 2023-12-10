Sunday, 10 December 2023 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 10 فلسطينيين في قصف استهدف منزلًا في خان يونس

12/10/2023 4:40:02 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد 10 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، بأن غالبية الشهداء جراء قصف المنزل، من الأطفال، وهناك عشرات الإصابات، إضافة لعدد من المفقودين جراء القصف.
وقد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مُحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.


وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.


وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.


كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.







MENAFN10122023000132011024ID1107565812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث