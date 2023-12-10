سقوط شظايا وقنابل دخانية على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

MENAFN - Youm7) أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف المصدر أنه لا توجد أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها، استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.