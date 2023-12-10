سقوط شظايا وقنابل دخانية على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف المصدر أنه لا توجد أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها، استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.
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