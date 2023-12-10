عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضح الشهود أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أعاقت وصول الفلسطينيين إلى المسجد.
ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.
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