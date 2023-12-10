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عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

12/10/2023 4:40:01 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.


وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، بحماية من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضح الشهود أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أعاقت وصول الفلسطينيين إلى المسجد.


ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.







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