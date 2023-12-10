استمرار القصف الإسرائيلي لغزة ومستشفى الأقصى

(MENAFN
- Youm7) استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته ، اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.
وأفادت مصادر طبية، بأن 45 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، منذ مساء السبت، جراء القصف الإسرائيلي العنيف على أحياء الوسطى.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متزامنة على مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وأخرى على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.
وأوضحت المصادر، أن شخصين استشهدا في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة على مخيم المغازي، و7 في البريج، و3 بمخيم النصيرات جراء الغارات الحربية.
وجنوبا، تواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، قصف خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقية بعدة صواريخ وقذائف بشكل عنيف.
وكان عشرة أشخاص أغلبهم من الأطفال استشهدوا، وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل غرب خان يونس.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
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