توافد كثيف للناخبين على لجان مطار القاهرة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) شهدت اللجان الانتخابيةبمطار القاهرة الدولى توافدا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهمفى أول أيام الانتخابات الرئاسية، التى يتنافس فيها 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولى، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

توافد كثيف للناخبين علي لجان مطار القاهرة (1)





توافد كثيف للناخبين علي لجان مطار القاهرة (2)





توافد كثيف للناخبين علي لجان مطار القاهرة (3)



