رئيس جامعة القاهرة يُدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة: صوتى لحامى الأمن القومى

أدلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في

الانتخابات الرئاسية

فى الداخل وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد بالجيزة، مؤكدًا أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية فرض عين على الجميع حفاظا على مصر من المخاطر التى تهدد وجودها وتهدد حياة المصريين.

وصرح الدكتور الخشت، عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطنى، قائلًا: أعطيت صوتى لمن خرج من وسط الناس ليعبر عنهم والأقدر على صيانة الأمن القومى المصرى لأنه الأولوية التى تعلو جميع الأولويات.. أن أمن الشعب المصرى وأمن الشارع المصرى مطلب المطالب والحفاظ على الأراضى والحدود المصرية عرض وشرف مقدم على أى شيء.

وشدد الدكتور الخشت، أنه أعطى صوته لمن لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية، والأقدر على جعل مصر معادلة صعبة فى المعادلات الدولية.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، إلى ضرورة المشاركة الحرة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لأن مصر هى الأهم؛ والانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير فى صنع الحاضر والمستقبل.

كما دعا الدكتور الخشت، جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى التصويت الحر انطلاقا من مدى تأثير الصوت الانتخابى فى العملية الانتخابية وسط إطار من الحرية التامة، ودون أى إجبار.



















