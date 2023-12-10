مقتل وإصابة خمسة أشخاص في 71 هجوما روسيا على منطقة خيرسون

(MENAFN
- Youm7) أعلن حاكم إقليم خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين اليوم الأحد أن الجيش الروسي نفذ 71 قصفا مدفعيا على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الروس 71 قصفا مدفعيا وأطلقوا 264 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والطائرات بدون طيار".
وبحسب بروكودين، فإن الجيش الروسي استهدف أحياء سكنية في بلدات وقرى المنطقة ومؤسسة تعليمية في خيرسون.
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