مقتل وإصابة خمسة أشخاص في 71 هجوما روسيا على منطقة خيرسون

MENAFN - Youm7) أعلن حاكم إقليم خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين اليوم الأحد أن الجيش الروسي نفذ 71 قصفا مدفعيا على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بروكودين قوله "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الروس 71 قصفا مدفعيا وأطلقوا 264 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والطائرات بدون طيار".



وبحسب بروكودين، فإن الجيش الروسي استهدف أحياء سكنية في بلدات وقرى المنطقة ومؤسسة تعليمية في خيرسون.