الأركان العامة الأوكرانية: 60 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل ستين اشتباكا قتاليا عبر الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه في المجموع، شن الجيش الروسي ضربة صاروخية و8 غارات جوية و34 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات والمناطق الأوكرانية. وأدت الهجمات الروسية إلى مقتل وجرح مدنيين. وتعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية للتدمير والأضرار.



وأوضح البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى، باستخدام صاروخ موجه من طراز /Kh-59/ وطائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131.