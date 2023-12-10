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فى الذكرى 75 للإعلان العالمى.. جوتيريش يدعو إلى الالتزام بحقوق الإنسان

12/10/2023 4:39:56 AM
(MENAFN- Youm7) دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام
الأمم المتحدة،
الدول الأعضاء فى المنظمة إلى الالتزام بحقوق الإنسان وذلك تزامنا والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تحييه الأمم المتحدة سنويا فى 10 ديسمبر 2023.

وحثّ جوتيريش فى رسالته الناس حول العالم على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، فى كل يوم، لكل إنسان، وفى كل مكان قائلا وفقا للافتتاحية للإعلان العالمي: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق".

ووصف الأمين العام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدى إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش فى سلام وكرامة للجميع".

ولفت جوتيريش إلى "العالم يكاد يضلّ الطريق إلى تحقيق هذه الغاية. فالنزاعات تستعر. والفقر والجوع يتزايدان. وأوجه التفاوت تزداد عُمْقا. وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق إنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن من المهم اليوم أكثر من أى وقت مضى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التى هى حقوق تكفل الحماية لنا جميعا.







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