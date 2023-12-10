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الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز العمل الجماعى لمنع جرائم الإبادة الجماعية

12/10/2023 4:39:56 AM
(MENAFN- Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تعزيز العمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة.

وقال الأمين العام إن الدول اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قبل خمسة وسبعين عاما، مشيرا إلى أن الاتفاقية هي تجسيد لالتزام عالمي جديد بعدم تعرُّض أي شخص لرعب الإبادة الجماعية مجددا.

لكن الأمين العام قال إن "من المحزن أننا نواجه اليوم خطر نسيان دروس الماضي القاتمة. ففي عالم اليوم الذي يطبعه الانقسام العميق وانعدام الثقة والصراع، ما زلنا نواجه التهديد المستمر لهذه الجريمة البشعة".

وأكد أن الوفاء بالوعد الذي انبثق عن الاتفاقية يتطلب التصديق عليها وتنفيذها بالكامل من جانب جميع الحكومات، مع الحرص في الوقت ذاته على محاسبة الجناة.









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