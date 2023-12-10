إغلاق معسكر جديد لحفظ السلام فى مالى

MENAFN - Youm7) أغلقت الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى (مينوسما) معسكرها فى سيفارى بإقليم موبتى، إيذانا بانتهاء وجودها فى المناطق الوسطى من مالي. يأتى اغلاق هذة القاعدة بعد إغلاق عدد من القواعد الأخرى لحفظ السلام ضمن المرحلة الثانية من انسحاب البعثة من مالي.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه بحلول نهاية ديسمبر 2023، سيغادر أفراد البعثة المتبقون فى مالى، وفقًا للتكليف الذى أصدره مجلس الأمن بناءً على طلب السلطات المالية.

ووفق الأمم المتحدة لعبت البعثة المتكاملة دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى المناطق الوسطى من مالى، كما قدمت البعثة المتكاملة مساهمة فى خلق الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، وتمويل العديد من المشاريع فى مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائى والحصول على المياه. كما ساهمت فى إعادة تأهيل البنية التحتية المختلفة، بما فى ذلك الجسور على طول الطريق الوطنى، الذى يربط سيفارى بباندياجرا وما بعدها وبوركينا فاسو.