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التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صن داونز.. صبحى ولاكاى ومصطفى فتحى فى الهجوم

12/10/2023 4:39:53 AM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق الكرة الأول بنادى
بيراميدز
ضيفاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، ويسعى الفريق السماوي لتحقيق المفاجأة والفوز على أصحاب الرداء الأصفر، وتعويض الخسارة التى تعرض لها المباراة الماضية أمام نواذيبو الموريتانى بنتيجة 2 / 0 ما أدى لتأزم موقفه بالمجموعة.

ومن المتوقع أن يخوض باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه – عبد الله السعيد – وليد الكرتى - رمضان صبحي، خط الهجوم: فخري لاكاي – مصطفى فتحى.

على الجانب الآخر، يسعى فريق صن داونز لتحقيق الفوز وتعويض خسارته من مازيمبى في اللقاء الماضى، حيث يبحث الفريق الجنوب أفريقى عن اقتناص الثلاث نقاط حتى يتربع على عرش صدارة المجموعة، قبل مواجهة بيراميدز في لقاء العودة بالقاهرة.
ويأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة في النقاط برصيد 3 نقاط، فيما صن داونز في المركز الأول ومازيمبى في الثانى، ونواذيبو في الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.






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