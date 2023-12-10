التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام صن داونز.. صبحى ولاكاى ومصطفى فتحى فى الهجوم

(MENAFN
- Youm7) يحل فريق الكرة الأول بنادى
بيراميدز
ضيفاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال، ويسعى الفريق السماوي لتحقيق المفاجأة والفوز على أصحاب الرداء الأصفر، وتعويض الخسارة التى تعرض لها المباراة الماضية أمام نواذيبو الموريتانى بنتيجة 2 / 0 ما أدى لتأزم موقفه بالمجموعة.
ومن المتوقع أن يخوض باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه – عبد الله السعيد – وليد الكرتى - رمضان صبحي، خط الهجوم: فخري لاكاي – مصطفى فتحى.
على الجانب الآخر، يسعى فريق صن داونز لتحقيق الفوز وتعويض خسارته من مازيمبى في اللقاء الماضى، حيث يبحث الفريق الجنوب أفريقى عن اقتناص الثلاث نقاط حتى يتربع على عرش صدارة المجموعة، قبل مواجهة بيراميدز في لقاء العودة بالقاهرة.
ويأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة في النقاط برصيد 3 نقاط، فيما صن داونز في المركز الأول ومازيمبى في الثانى، ونواذيبو في الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.
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