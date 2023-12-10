ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على ساجرادا

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق الزمالك فى التربع على قمة المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد التغلب على ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة بالبطولة، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس السبت باستاد السلام.
وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام
ساجرادا الأنجولى
بهدف نظيف بالجولة الثالثة.
بهذه النتيجة يواصل
فريق الزمالك
تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.
ترتيب مجموعة الزمالك
1- الزمالك 9 نقاط
2 - ابو سليم 3 نقاط
3- ساجرادا 3 نقاط
4- سوار الغينى 3 نقاط
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