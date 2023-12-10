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ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على ساجرادا

12/10/2023 4:39:53 AM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق الزمالك فى التربع على قمة المجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية، بعد التغلب على ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة بالبطولة، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس السبت باستاد السلام.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام
ساجرادا الأنجولى
بهدف نظيف بالجولة الثالثة.

بهذه النتيجة يواصل
فريق الزمالك
تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الزمالك 9 نقاط

2 - ابو سليم 3 نقاط

3- ساجرادا 3 نقاط

4- سوار الغينى 3 نقاط







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