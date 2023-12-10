مدير شئون اللاعبين بالطلائع يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور

MENAFN - Youm7) أدلى محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على كل مصري ومصرية.

وقال محمد مختار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "اخترت الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية فى جمهورية مصر العربية فهو الاختيار الأمثل للحفاظ على بلدنا".

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.









محمد مختار





مدير شئون اللاعبين بالطلائع







