وزير الرياضة بعد تصويته: المشاركة تعكس رغبة المصريين فى استكمال مسيرة التقدم

(MENAFN
- Youm7) أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزيرالشباب والرياضة، عن سعادته بحرص المواطنين، خاصة الشباب، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد فى مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.
وفي ختام تصريحه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر. وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة الشباب على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في مجالات الشباب والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
اشرف صبحى فى الانتخابات
الوزير فى اللجنة
الوزير
صبحى يدلى بصوته
MENAFN10122023000132011024ID1107565794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.