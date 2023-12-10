وزير الرياضة بعد تصويته: المشاركة تعكس رغبة المصريين فى استكمال مسيرة التقدم

MENAFN - Youm7) أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزيرالشباب والرياضة، عن سعادته بحرص المواطنين، خاصة الشباب، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد فى مختلف المجالات. كما أشار إلى توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالروح الوطنية والمسؤولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس رغبة المصريين في الاستمرار على طريق الديمقراطية والتقدم.وفي ختام تصريحه، شدد وزير الشباب والرياضة على أهمية أن يستمر الشباب في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية لتعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر. وأعرب عن تفاؤله وثقته في قدرة الشباب على تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم في مجالات الشباب والرياضة ومختلف المجالات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

اشرف صبحى فى الانتخابات





الوزير فى اللجنة





الوزير





صبحى يدلى بصوته



