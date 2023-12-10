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الزمالك يجهز الونش بالوديات خلال توقف الدورى

12/10/2023 4:39:53 AM
(MENAFN- Youm7) قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز محمود حمدى الشهير بـ"الونش"، مدافع القلعة البيضاء، بمواجهات ودية خلال فترة توقف الدورى القادمة، حتى يكتسب حساسية المباريات بسبب غيابه لفترة طويلة نتيجة إصابة الرباط الصليبى.

وحذر
معتمد جمال "الونش" من الاحتكاكات القوية، مطالبا إياه بعدم التسرع أواستخدام الحماس الزائد الذى من الممكن أن يتسبب فى إصابته مرة أخرى، الأمر الذى استمع له اللاعب جيداً ووعده بالالتزام بتعليماته.

واستقر معمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال على عودة "الونش" للتدريبات دون المشاركة فى التقسيمة غدا الإثنين مع عودة الفريق من فترة الراحة التي منحها للاعبون بعد الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.

وأعلن محمود حمدى "الونش" إنهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بإصابة الرباط الصليبى حيث نشر
اللاعب صور
عبر صفحته على "أستورى إنستجرام" معلقاً عليها : "الحمد لله"،وكان الونش، توجه إلى الإمارات في 25 نوفمبر الماضى لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل،فى أحد المراكز الكبرى.

فى سياق مختلف واصل فريق الزمالك انطلاقته الأفريقية المميزة بالفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأمس السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات حيث فاز
في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويليه ساجرادا الأنجولى المركز
الثالث بذات الرصيد،ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور
المقبل.







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