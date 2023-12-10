الزمالك يجهز الونش بالوديات خلال توقف الدورى

(MENAFN
- Youm7) قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز محمود حمدى الشهير بـ"الونش"، مدافع القلعة البيضاء، بمواجهات ودية خلال فترة توقف الدورى القادمة، حتى يكتسب حساسية المباريات بسبب غيابه لفترة طويلة نتيجة إصابة الرباط الصليبى.
وحذر
معتمد جمال "الونش" من الاحتكاكات القوية، مطالبا إياه بعدم التسرع أواستخدام الحماس الزائد الذى من الممكن أن يتسبب فى إصابته مرة أخرى، الأمر الذى استمع له اللاعب جيداً ووعده بالالتزام بتعليماته.
واستقر معمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال على عودة "الونش" للتدريبات دون المشاركة فى التقسيمة غدا الإثنين مع عودة الفريق من فترة الراحة التي منحها للاعبون بعد الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.
وأعلن محمود حمدى "الونش" إنهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بإصابة الرباط الصليبى حيث نشر
اللاعب صور
عبر صفحته على "أستورى إنستجرام" معلقاً عليها : "الحمد لله"،وكان الونش، توجه إلى الإمارات في 25 نوفمبر الماضى لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل،فى أحد المراكز الكبرى.
فى سياق مختلف واصل فريق الزمالك انطلاقته الأفريقية المميزة بالفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" فى الدقيقة 42 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء الأمس السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.
وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات حيث فاز
في الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف.
بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ويليه ساجرادا الأنجولى المركز
الثالث بذات الرصيد،ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور
المقبل.
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