حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- العاشر من ديسمبر

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1979 - الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعاد إشهاره طبقا لأحكام مرسوم قانون الهيئات الرياضية ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1952 وانضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1962 وإلى عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1964 وإلى عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1974.

1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة.

2000 - الكويت تنال ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة خلال اجتماعها في باريس حيث فازت بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد ممثلة بالاتحاد الكويتي للمبارزة وهو أعلى منصب تحصل عليه الكويت على المستوى الدولي في تاريخ لعبة المبارزة.

2007 - مجلس الوزراء يقرر إسقاط قيمة الأقساط الشهرية وأي التزامات مالية أخرى مترتبة على شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن.

2009 - اختيار الكويت عضوا في منظمة الحساسية العالمية لتصبح أول دولة خليجية في هذه المنظمة التي تعد أعلى صرح طبي يختص بأمراض الحساسية والمناعة على مستوى العالم.

2009 - المواطن فؤاد الربيعة (50 عاما) يعود إلى البلاد على متن طائرة خاصة بعد أن أمضى 8 سنوات في معتقل غوانتانامو بعد أن أفرجت عنه الولايات المتحدة وبرأته من أي شبهات بالإرهاب.

2014 - مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم يعلن دعم بلاده لجهود الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها بأكثر من ستة ملايين دولار لعام 2015.

2016 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة ال34 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا. (النهاية)