الدولار الأمريكي ينخفض عند 308ر0 دينار واليورو يتراجع إلى 331ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 308ر0 دينار كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 04ر0 في المئة إلى مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 08ر0 في المئة إلى مستوى 386ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 350ر0 دينار فيما ارتفع الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
م ك ع / ط أ ب
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