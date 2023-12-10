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الدولار الأمريكي ينخفض عند 308ر0 دينار واليورو يتراجع إلى 331ر0

12/10/2023 4:39:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 308ر0 دينار كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 04ر0 في المئة إلى مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 08ر0 في المئة إلى مستوى 386ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 350ر0 دينار فيما ارتفع الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)

م ك ع / ط أ ب




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