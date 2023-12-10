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أسعار الذهب تهبط عند مستوى 2004 دولارات للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي

12/10/2023 4:39:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن أسعار الذهب انخفضت بشدة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 2004 دولارات للاونصة نزولا من أعلى مستوى عند 2150 دولارا أميركيا.
وأفاد تقرير لشركة (دار السبائك) الكويتية أن العقود الآجلة للذهب (تسليم فبراير المقبل) انخفضت هي الاخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 55ر1 بالمئة لتصل إلى مستوى 2014 دولارا للاونصة لتنهي سلسلة مكاسب امتدت لثلاثة أسابيع.
وأضاف أن من أهم أسباب انخفاض المعدن الاصفر هو البيانات الامريكية الايجابية التي اظهرت تسارعا في نمو الوظائف خلال شهر نوفمبر الماضي وانخفاض معدل البطالة حيث تمت اضافة نحو 200 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي "وهو ما يفوق بشدة توقعات السوق المقدرة بـ180 ألف وظيفة".
وبين التقرير أن قوة الدولار من ضمن أسباب انخفاض الذهب حيث ارتفع مؤشر العملة الخضراء بنسبة 45ر0 بالمئة عند 104 مقابل العملات الرئيسية الاخرى بالتوازي مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 23ر4 بالمئة.
وأشار إلى أن المستثمرين يركزون هذا الاسبوع على تقرير التضخم الامريكي واجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حيث يتوقعون أن يظل معدل التضخم عند 1ر3 بالمئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة وأن يبقى مؤشر أسعار (المستهلكين) الأساسي عند 4 بالمئة دون تغيير على أساس سنوي ما يمهد لاستقرار أسعار الذهب على ما هي عليه حاليا.
وأكد التقرير أن أنظار المحللين تراقب أيضا التطورات العسكرية في الشرق الاوسط وتأثيرها على خطوط الملاحة البحرية العالمية في حال توسع النزاع مبينا أن لذلك تأثيرا مباشرا على أسعار المعادن الثمينة وبالأخص الذهب.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 92ر19 دينار للجرام الواحد أما عيار 22 فسجل 26ر18 دينار للجرام في حين اغلقت الفضة عند 272 دينارا للكيلو الواحد.(النهاية)

س م ر / ط أ ب




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