تابعة ل(كيبكو) تشتري 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) بقيمة 8ر57 مليون دينار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ان شركتها التابعة الروابي المتحدة القابضة (الروابي) والمملوكة لها قامت بشراء حصة 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) المملوكة من بنك برقان مقابل 8ر57 مليون دينار كويتي (نحو 2ر176 مليون دولار أميركي).
وقالت (كيبكو) في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد ان حصة الملكية الفعلية للمجموعة ستزداد في بنك (برقان - تركيا) من 6ر61 إلى 5ر81 في المئة.
وبينت عدم وجود أثر مالي على البيانات المالية المجمعة ل(كيبكو) موضحة ان العملية تمت بين الشركات التابعة للمجموعة وبالتالي يتم استبعاد الأثر عند التجميع.
وأسست (كيبكو) عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 8ر504 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) وتكمن أغراضها في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وأسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
كما تكمن الأغراض في اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة.(النهاية)
م ك ع / ط أ ب
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