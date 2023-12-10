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تابعة ل(كيبكو) تشتري 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) بقيمة 8ر57 مليون دينار

12/10/2023 4:39:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ان شركتها التابعة الروابي المتحدة القابضة (الروابي) والمملوكة لها قامت بشراء حصة 52 في المئة من بنك (برقان - تركيا) المملوكة من بنك برقان مقابل 8ر57 مليون دينار كويتي (نحو 2ر176 مليون دولار أميركي).
وقالت (كيبكو) في افصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد ان حصة الملكية الفعلية للمجموعة ستزداد في بنك (برقان - تركيا) من 6ر61 إلى 5ر81 في المئة.
وبينت عدم وجود أثر مالي على البيانات المالية المجمعة ل(كيبكو) موضحة ان العملية تمت بين الشركات التابعة للمجموعة وبالتالي يتم استبعاد الأثر عند التجميع.
وأسست (كيبكو) عام 1975 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 8ر504 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) وتكمن أغراضها في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وأسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
كما تكمن الأغراض في اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة.(النهاية)

م ك ع / ط أ ب



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