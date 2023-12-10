الدوحة تستضيف غدا الاجتماع ال111 لمجلس وزراء منظمة (أوابك)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي

الدوحة 10 - 12 (كونا) -- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة غدا الأثنين الاجتماع ال111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وتطوير نشاطاتها.

وقال الأمين العام ل(أوابك) المهندس جمال اللوغاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن "الاجتماع سيناقش مجموعة من المواضيع حول أعمال ونشاط المنظمة ومن أهمها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024 وإعادة النظر في النظم والقوانين والآليات التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

وأضاف أن "الاجتماع سيترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط ممثل العراق في مجلس وزراء المنظمة التي لها رئاسة الدورة لعام 2023 حيان السواد".

وأشار اللوغاني إلى أنه سيتم في هذا الاجتماع الإعلان عن الفائزين بجائزة (أوابك) للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو (تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري) إضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة المختلفة.

وأوضح أن الاجتماع سيسبقه الاجتماع ال168 للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي سيعقد اليوم برئاسة ممثل العراق في المكتب المهندس

نصير جبار.

وأعرب اللوغاني عن شكره لقطر على استضافتها لهذا الاجتماع الذي يعقد بالتزامن مع الدورة ال12 لمؤتمر الطاقة العربي الذي تحتضنه قطر للمرة الثالثة مشيدا بالدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة ل(أوابك) من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة.(النهاية) س س س / ف ل ا