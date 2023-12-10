الدوحة تستضيف غدا الاجتماع ال111 لمجلس وزراء منظمة (أوابك)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة 10 - 12 (كونا) -- تستضيف العاصمة القطرية الدوحة غدا الأثنين الاجتماع ال111 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها وتطوير نشاطاتها.
وقال الأمين العام ل(أوابك) المهندس جمال اللوغاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن "الاجتماع سيناقش مجموعة من المواضيع حول أعمال ونشاط المنظمة ومن أهمها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024 وإعادة النظر في النظم والقوانين والآليات التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.
وأضاف أن "الاجتماع سيترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط ممثل العراق في مجلس وزراء المنظمة التي لها رئاسة الدورة لعام 2023 حيان السواد".
وأشار اللوغاني إلى أنه سيتم في هذا الاجتماع الإعلان عن الفائزين بجائزة (أوابك) للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو (تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري) إضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة المختلفة.
وأوضح أن الاجتماع سيسبقه الاجتماع ال168 للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي سيعقد اليوم برئاسة ممثل العراق في المكتب المهندس
نصير جبار.
وأعرب اللوغاني عن شكره لقطر على استضافتها لهذا الاجتماع الذي يعقد بالتزامن مع الدورة ال12 لمؤتمر الطاقة العربي الذي تحتضنه قطر للمرة الثالثة مشيدا بالدعم المتواصل الذي تتلقاه الأمانة العامة ل(أوابك) من الدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة.(النهاية) س س س / ف ل ا
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