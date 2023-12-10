إقلاع الطائرة الـ37 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة محملة بـ40 طنا و3 سيارات إسعاف

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 10 - 12 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ37 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات والملابس الثقيلة الى جانب 3 سيارات إسعاف بتنظيم من جمعيةالسلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) الدكتور نبيل العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة الترتيب المسبق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري لإرسال المساعدات الإغاثية مباشرة إلى مستودعات العريش بمعبر رفح وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لادخالها الى قطاع غزة.

وقال العون إن نوعية المساعدات الإغاثية أتت بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني لا سيما في ظل النقص الشديد بجميع أوجه الخدمات والمواد المتنوعة داخل القطاع مشددا على أن الجمعية مستمرة بتسخير جميع كوادرها وتكثيف العمل الخيري الموجة للأشقاءالفلسطينيين.

وبين احتواء الطائرة الإغاثية الـ37 على ملابس ثقيلة عدد 2760 قطعة و430 بطانية و2500 فرش للنوم (سليب باغ) وعدد 650 كرتونا من الأطعمة و138 خيمة و3 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل مشيرا إلى أنها بطلب من الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك للحاجة الماسة اليها لا سيما مع دخول فصل الشتاء وقلة الأماكن الإيواء للمستلزمات والمواد المتنوعة.

ولفت إلى أن لدى الجمعية مساعدات إغاثية من أهل الخير والشركات الكويتية الموجهة لقطاع غزة ما يتجاوز 250 طنا تنتظر الفرصة لجدولة الرحلات من جانب وزارة الخارجية لإيصالها الى محتاجيها في قطاع غزة.

ومن جهته قال الأمين العام لجمعية (آيات الخيرية) الدكتور عبدالمحسن المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) إنها المشاركة الثانية لـ(آيات الخيرية) بالجسر الجوي الكويتي خصصت لها مجموعة من الملابس والأطعمة وخيام وغيرها من الأمور الضرورية للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف المطيري أنه من خلال حملة خيرية أقامتها الجمعية تم جمع تبرعات لصالح الأشقاء الفلسطيينين وتم الاشتراك مع (السلام الخيرية) و(الهيئة الخيرية) في الرحلة الإغاثية الـ37.

وأوضح أن أولويات العمل في (آيات الخيرية) الاهتمام بالجانب القرآني والعلم الشرعي لكن عند حدوث الطوارئ والكوارث الإنسانية الكبرى يلزم العاملون بالجمعية على التدخل والتعاون مع الجهات المعنية لإيصال المساعدات بهدف إنقاذ المتضررين مبينا أن التنسيق جار للاشتراك برحلات إغاثية أخرى عبر الجسر الجوي الكويتي.(النهاية) س ل م / ط أ ب