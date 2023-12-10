الجناح الكويتي في (كوب 28) .. واجهة حضارية ثرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تحقيق مصور)
دبي - 10 - 12 (كونا) -- واجهة حضارية ثرية يبرزها جناح دولة الكويت في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي هذا العام بعناوين كبيرة تحكي عن الجهود الكويتية في دعم المبادرات البيئية العالمية.
ويظهر الجناح التزامات دولة الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية متمثلة بالحياد الكربوني في القطاع النفطي في العام 2050 وعلى مستوى الدولة ككل في العام 2060 الى جانب جهودها في المحافظة على البيئة من خلال محاضرات تناقش مفاهيم التغير المناخي وسبل الحد منه.
وتقدم الجهات الكويتية المشاركة في الجناح نبذة عن مشاريعها الرائدة في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.
ولا يغفل الجناح عن إبراز أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة من خلال شراكات جديدة مع منظمات دولية وإقليمية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة لدعم مشروعات تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات. (النهاية) س خ م / أ ب غ
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