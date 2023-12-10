الجناح الكويتي في (كوب 28) .. واجهة حضارية ثرية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تحقيق مصور)

دبي - 10 - 12 (كونا) -- واجهة حضارية ثرية يبرزها جناح دولة الكويت في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي هذا العام بعناوين كبيرة تحكي عن الجهود الكويتية في دعم المبادرات البيئية العالمية.

ويظهر الجناح التزامات دولة الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية متمثلة بالحياد الكربوني في القطاع النفطي في العام 2050 وعلى مستوى الدولة ككل في العام 2060 الى جانب جهودها في المحافظة على البيئة من خلال محاضرات تناقش مفاهيم التغير المناخي وسبل الحد منه.

وتقدم الجهات الكويتية المشاركة في الجناح نبذة عن مشاريعها الرائدة في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.

ولا يغفل الجناح عن إبراز أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة من خلال شراكات جديدة مع منظمات دولية وإقليمية تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة لدعم مشروعات تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات. (النهاية) س خ م / أ ب غ