انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- بدأ الناخبون في مصر اليوم الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفتحت مراكز الاقتراع على مستوى المحافظات المصرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لثلاثة أيام متتالية.
ويحق لنحو 67 مليون مصري بحسب قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 11631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تابعة لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتنافس على خوض انتخابات 2024 أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لفترة رئاسية ثالثة ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.(النهاية)
ا س م / ع ج ر
MENAFN10122023000071011013ID1107565785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.