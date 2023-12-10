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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

12/10/2023 4:39:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- بدأ الناخبون في مصر اليوم الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفتحت مراكز الاقتراع على مستوى المحافظات المصرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لثلاثة أيام متتالية.
ويحق لنحو 67 مليون مصري بحسب قاعدة بيانات الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 11631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تابعة لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتنافس على خوض انتخابات 2024 أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لفترة رئاسية ثالثة ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.(النهاية)

ا س م / ع ج ر



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