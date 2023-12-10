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صورة اليوم

12/10/2023 4:39:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إقلاع الطائرة الإغاثية الـ 37 من الجسر الجوي الكويتي بمساعدات تزن 40 طنا لأهالي غزة

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