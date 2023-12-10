الضمان تطلق استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل (2023-2027)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، التي أعدتها بالتعاون مع جميع الشركاء.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص، ويؤكد حرص المؤسسة بالتعاون مع جميع الشركاء على تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين في المنشآت، من خلال إلزامها بتوفير مُتطلبات وشروط السلامة والصّحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ما يُسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنيّة للوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والإصابات.

وأكد الطراونة، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة تعتبر مرتكزات أساسية نستند إليها بهذه الاستراتيجية، لجعل السلامة المهنية منهجاً وسلوكاً للحياة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستبقى في سعي دائم لضمان تطبيق أفضل المُمارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصّحة المهنية في مكان العمل، ما يُسهم في التقليل من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وأضاف أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي أيضاً ترجمة للحرص الحكوميّ في تحقيق الأمن الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي للمُنشآت العاملة في المملكة، الأمر الّذي من شأنه أن يُحسّن القدرة التَّنافسيّة فيما بينها بما يتماشى والمعايير العالمية.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية يأتي في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمُؤمن عليهم والمُستفيدين، وبما ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي فيما يخص تأمين إصابات العمل، ومع مُنطلقات المؤسسة في الانفتاح والإفادة من الشَّرَاكات الاستراتيجية في هذا المجال.

وبيّن الطراونة، أنه تمّت المُبادرة بإعداد الاستراتيجية وفق نهجٍ تشاركي مع جميع الأطراف ذات العلاقة، استناداً لتوجهات المؤسسة التي تسعى وبشكل دائم إلى دعم الحماية الاجتماعيّة من خلال المُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة في المُنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي، للحدّ من وقوع الإصابات المُرتبطة بالعمل بين المؤمن عليهم، مؤكداً سعي المؤسسة الدائم لتشجيع كل ما من شأنه أن يحقق متطلبات السلامة والصحة المهنية والوقوف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية الفُضلى في هذا الجانب، لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعّال وواقعي.

وأشاد بجهود كل من شارك في إعداد الاستراتيجية من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات المرجعية التنظيمية لأمور السلامة والصّحة المهنيّة، ممثلة باللجنة التوجيهية العليا التي تضم وزارة العمل وخبراء من الجامعات الحكومية واتحاد نقابات عمّال الأردن ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتي تضم ممثلين عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن، معرباً عن أمله في أن تُسهم الاستراتيجية في رفعِ سوية السَّلامة وتقليل حوادث وإصابات العمل.

وأضاف أن المؤسسة تعاملت منذ نشأتها مع ما يقارب نصف مليون إصابة عمل، والتزمتْ بكاملِ مسؤولياتها تجاه هذه الإصابات، إذ قدّمت خدمات العناية الطبية، البدلات اليومية، بدلات الانتقال، تعويضات العجز، رواتب الاعتلال والوفاة، حيث يدل هذا الرقم على قدرة المؤسسة على التعامل مع حوادث وإصابات العمل وفق أسس تأمينية واضحة ناضجة، تكفل للمؤمن عليهم وللمستفيدين حقوقهم.

ولفت إلى أهمية الدور الوقائي في المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في المُنشآت من الفئات جميعها، للحدّ من تعرضهم لإصابات العمل، ولهذا عمدت المؤسسة إلى مُشاركة الجهات المرجعية التنظيميِّة لأمور السلامة والصّحة المهنيّة وممثلين عن أصحابِ العملِ والعمّالِ وغيرها، للإسهام مع المُؤسّسة في الوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل، حيث انعكست الشراكة بشكل جيد في إعداد هذه الاستراتيجية.

وتمحورت الاستراتيجية حول 4 أهداف، تمثلت في تطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية الإيجابية وتوفير بيئة عمل آمنة في منشآت المملكة، وتنمية قدرات ومهارات ومعارف الكوادر العاملة في إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية من داخل وخارج المؤسسة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتقنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتطوير وإدامة العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، طوّرت الاستراتيجية عدداً من المبادرات القابلة للتطبيق والقياس وفق مستهدفات واضحة، إذ ستعمل على تنفيذ مبادرات رئيسية لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في منشآت المملكة، عدا عن العمل على رفع قدرات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تقديم المشورة حول تطبيق أفضل المُمارسات لتدابير السلامة في مكان العمل، والتقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

أما الهدف التشغيلي لهذه الاستراتيجية؛ فيتمثل في التوعية والتثقيف بأهمية السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحفيز ودعم المنشآت للامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية، وتدريب وتأهيل جميع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتنمية المهارات والقدرات في مجال الرقابة والتفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية، وبناء التشريعات والإجراءات الناظمة لمفهوم السلامة والصحة المهنية وتطويرها، وبناء البيئة التقنية الناظمة لمفهومها وأتمتة جميع الإجراءات وتطويرها، وكذلك تطوير العلاقة مع الشركاء الداخليين والخارجيين (من القطاعين العام والخاص) وإدامتها.

وفيما يتعلق ببناء إطار عمل متابعة وتقييم ومراجعة الاستراتيجية، فسيتم متابعة الاستراتيجية وتقييمها ومراجعتها من خلال منظومة عمل متكاملة، تتضمن مقارنة الإنجاز الفعلي بالإنجاز المستهدف من خلال تحديد الانحرافات والإجراءات التحسينية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بموجب تقارير دورية وبإشراف مباشر من اللجنة التوجيهية العليا للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل، حيث تم وضع مؤشر قياس للوصول إلى خفض الوفيات الإصابية والعجز الإصابي الدائم (الكلي والجزئي) بنسبة 5 بالمئة سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية في تنفيذ مبادراتها على تحليل إحصائي لبيانات إصابات العمل الواردة في التقارير الصادرة عن مؤسسة الضمان، لتحديد الأماكن والفئات ذات المعدلات المرتفعة من الإصابات، وتعمل على استكشاف التغيرات في نمط الحوادث والإصابات المهنية ومعدلات وقوعها، من أجل رصد التحسن في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وللكشف المبكر عن أي مجالات أو مصادر خطورة جديدة، ولتحديد أثر ذلك في توجيه برامج التوعية والتدريب في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.

وستعمل المؤسسة وعلى مدار السنوات الـ 5 لتنفيذ الاستراتيجية، وفق نهج تشاركي مع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز العمل لضمان سلامة التنفيذ، كما سيكون هناك عملية مراجعة دورية لنسب إنجاز المبادرات وآليات التنفيذ، كما تم تطوير حزمة من مؤشرات الأداء لمراقبة تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وتتمثل رؤية الاستراتيجية بالريادة والاستدامة في الوقاية من حوادث وإصابات العمل، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالشراكة مع الجهات المعنية، أما رسالتها فتؤكد تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث العمل وإصاباته، ما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي للمنشآت، وتحسين القدرة التنافسية فيما بينها، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

أما القيم الجوهرية للاستراتيجية فتتمثل في الشراكة والتعاون، والعدالة والمساواة، والشفافية، والمساءلة، وروح الفريق.

ودعت المؤسسة إلى الاطلاع على استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط التالي ( (بترا)

ع ف/أ م/ب ط

10/12/2023 12:25:37

