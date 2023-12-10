المركز الكاثوليكي ينظم فعالية فنية تضامناً مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، مساء أمس السبت، في كنيسة قلب يسوع الأقدس بعمان، فعالية فنية تضامنية مع أهالي قطاع غزة، تحت عنوان "كونشرتوا الأمل".
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي حضرت الفعالية، إن الأردن يقف بقوة وعزم وكرامة مع أهالي قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني الصامد.
وأضافت "هذه الفعالية هدفها إعلان تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة، ومع كل المعذبين في فلسطين المحتلة".
وبين مدير المركز الأب الدكتور رفعت بدر في كلمته أن هدف الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف العنف والعدوان والحرب على قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه الرسالة تتسق بشكل كامل مع رسالة الأردن الداعية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخيرة والنبيلة اتجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
واشتملت الفعالية على ترانيم دينية ومعزوفات وطنية.
--(بترا)
م خ/ ف ج
10/12/2023 12:14:31
MENAFN10122023000117011021ID1107565780
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