Sunday, 10 December 2023 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز الكاثوليكي ينظم فعالية فنية تضامناً مع غزة

12/10/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، مساء أمس السبت، في كنيسة قلب يسوع الأقدس بعمان، فعالية فنية تضامنية مع أهالي قطاع غزة، تحت عنوان "كونشرتوا الأمل".
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي حضرت الفعالية، إن الأردن يقف بقوة وعزم وكرامة مع أهالي قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني الصامد.
وأضافت "هذه الفعالية هدفها إعلان تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة، ومع كل المعذبين في فلسطين المحتلة".
وبين مدير المركز الأب الدكتور رفعت بدر في كلمته أن هدف الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف العنف والعدوان والحرب على قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه الرسالة تتسق بشكل كامل مع رسالة الأردن الداعية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخيرة والنبيلة اتجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
واشتملت الفعالية على ترانيم دينية ومعزوفات وطنية.
--(بترا)
م خ/ ف ج
10/12/2023 12:14:31

MENAFN10122023000117011021ID1107565780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث