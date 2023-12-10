المركز الكاثوليكي ينظم فعالية فنية تضامناً مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، مساء أمس السبت، في كنيسة قلب يسوع الأقدس بعمان، فعالية فنية تضامنية مع أهالي قطاع غزة، تحت عنوان "كونشرتوا الأمل".

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي حضرت الفعالية، إن الأردن يقف بقوة وعزم وكرامة مع أهالي قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضافت "هذه الفعالية هدفها إعلان تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة، ومع كل المعذبين في فلسطين المحتلة".

وبين مدير المركز الأب الدكتور رفعت بدر في كلمته أن هدف الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف العنف والعدوان والحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الرسالة تتسق بشكل كامل مع رسالة الأردن الداعية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخيرة والنبيلة اتجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

واشتملت الفعالية على ترانيم دينية ومعزوفات وطنية.

--(بترا)

م خ/ ف ج

10/12/2023 12:14:31