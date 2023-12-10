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وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها لشهر تشرين الثاني

12/10/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، تقريرها عن شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يرصد أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9990 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 786 زيارة، واستقبلت 10647 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.
ووفق التقرير رخصت الوزارة 9 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 3 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.
كما ألحقت الوزارة 7 مسنين بدور كبار السن، و7 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية، فيما استقبلت 7 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.
وبحسب التقرير استقبلت الوزارة، 103 طلبات لشراء مساكن، و27 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و2361 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 11 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 5 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 14 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 17 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و56 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.
وأجرت مديرية مكافحة التسول 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 671 متسولًا ومتسولة.
-- (بترا)
ح ظ/ب ط
10/12/2023 12:13:12

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