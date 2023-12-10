هيئة البث الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تستمر شهرين آخرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - أشارت تقديرات نشرتها هيئة البث الإسرائيلية عن عدة مصادر، اليوم الأحد، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.

وبحسب الهيئة، لن يتم وقف إطلاق النار بعد انقضاء الشهرين وستبقى قوات إسرائيلية في غزة لتنفيذ عمليات محددة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال قوله إنه لا حدود زمنية للعملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يمنح الجيش الوقت الذي يحتاج إليه في عملياته.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال للقناة 12 العبرية إن إدارة بايدن لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء عملياته في غزة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي "نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس"، فيما أعلن أمس السبت، مقتل 5 من أفراده خلال التوغل البري لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ 65، مع قصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 ألف شهيد، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.

في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 425 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

10/12/2023 12:06:42