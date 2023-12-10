هيئة البث الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تستمر شهرين آخرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا) - أشارت تقديرات نشرتها هيئة البث الإسرائيلية عن عدة مصادر، اليوم الأحد، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.
وبحسب الهيئة، لن يتم وقف إطلاق النار بعد انقضاء الشهرين وستبقى قوات إسرائيلية في غزة لتنفيذ عمليات محددة.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال قوله إنه لا حدود زمنية للعملية البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب أن يمنح الجيش الوقت الذي يحتاج إليه في عملياته.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي في حكومة الاحتلال للقناة 12 العبرية إن إدارة بايدن لم تحدد موعدا نهائيا للجيش لإنهاء عملياته في غزة.
فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي "نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس"، فيما أعلن أمس السبت، مقتل 5 من أفراده خلال التوغل البري لقطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ 65، مع قصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 ألف شهيد، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.
في المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، كما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 425 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
10/12/2023 12:06:42
MENAFN10122023000117011021ID1107565778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.