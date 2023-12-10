الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 10 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما قصفت قوات الاحتلال بصواريخ حارقة منزلين في مدينة طوباس.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 44 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.
واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بالضفة والقدس، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
10/12/2023 11:38:58
MENAFN10122023000117011021ID1107565777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.