الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 10 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين، فيما قصفت قوات الاحتلال بصواريخ حارقة منزلين في مدينة طوباس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 44 فلسطينيا من الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل بالضفة والقدس، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

10/12/2023 11:38:58