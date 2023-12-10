البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء للعام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 10 كانون الأول (بترا) - تصدرت جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعات العربية في تصنيف الجامعات الخضراء (UIGreenMetric_2023)، حيث حافظت على الترتيب الأول محلياً، وحققت الترتيب الأول عربياً والترتيب 52 عالمياً.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني في بيان اليوم الأحد، أسرة الجامعة من طلبة وعاملين بهذا الإنجاز الذي تلا إنجازها في تصنيف الـ (كيو أس) للاستدامة، مبينا أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود في إدارة الموارد الطبيعية والممارسات التي من شأنها تقليل الأثر البيئي، والبرامج التعليمية والتوعية للطلبة وللمجتمع المحلي والبحوث العلمية في أهداف التنمية المستدامة، متمنيا العمل على تكثيف الجهود في مجال تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن عدد الجامعات المشاركة في التصنيف لهذا العام بلغ 1180 جامعة، مقارنة بـ 1050 جامعة للعام الماضي، منها 10 جامعات أردنية، و150 جامعة عربية من 12 دولة وهي، فلسطين، والسعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، والمغرب، وعمان والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى الأردن.

ويحتوي التصنيف على 6 معايير رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي.

يذكر أن تصنيف الجامعات الخضراء، يهدف إلى تحفيز الجامعات على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إقرار السياسات وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة وهي، المحور الاجتماعي، البيئي، الاقتصادي، وضمان استدامة الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه العالم ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في ازدهار المجتمعات.

-- (بترا)





أع/أ م/ب ط

10/12/2023 11:37:55