عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أعاقت وصول المواطنين إلى الأقصى بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار اليهودي.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

10/12/2023 11:17:05