عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأوضحت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أعاقت وصول المواطنين إلى الأقصى بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار اليهودي.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
10/12/2023 11:17:05
MENAFN10122023000117011021ID1107565772
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