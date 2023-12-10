البرلمان العربي يرحب بإصدار الدنمارك قانون تجريم حرق المصحف الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الاول (بترا) - رحب البرلمان العربي بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف.

وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف، داعيا الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة التي انتهجها برلمان الدنمارك.

وشدد العسومي على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في جميع الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

10/12/2023 10:59:54